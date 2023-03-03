الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام الاشتراكية واشنطن تعاقب 6 كيانات مرتبطة ببيع نفط إيران برشلونة يتفوق على ريال مدريد بهدف في الشوط الأول الرياض تستضيف المنتدى الدولي للترفيه الأسبوع المقبل منظومة خدمات فنية وتشغيلية لتسهيل أداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وليد الفراج بعد تعادل الهلال والوحدة : دوري روشن مثل البريميرليج ولي العهد يستمع لطلب مواطن استوقفه في عزاء الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين ترتيب دوري روشن بعد تعادل الهلال وفوز الطائي والفيحاء أسعار الجراد تتجاوز الـ 700 ريال في سوق بريدة أبل تؤجل تحديث تطبيق للبريد الإلكتروني لحماية الأطفال
تستعد العاصمة الرياض، لانطلاق المنتدى الدولي للترفيه، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA، والتي تضم أكثر من 6 آلاف عضو في صناعة الترفيه في أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة 7– 8 مارس الحالي، في حدث كبير يعد الأبرز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.
ويتيح المنتدى فرصًا للتعلم من صنّاع الترفيه والاستفادة منهم، من خلال جمع عدد من المختصين العالميين في مكان واحد ليقدّموا خلاصة خبراتهم وتجاربهم، بما يدعم صناعة الترفيه في المملكة، ويثري خبرات العاملين فيها.
ويستضيف المنتدى عددًا من المتحدثين الدوليين والمتخصصين في صناعة الترفيه من شركات عالمية، حيث سيشاركون في الجلسات وورش العمل التي ينظمها المنتدى، وتتناول الأساليب المبتكرة التي تسهم في تطوير القطاع الترفيهي، كما يصاحب المنتدى معرض تشارك فيه العديد من الشركات المحلية والعالمية.
ويهدف المنتدى لاستكشاف التطورات الجديدة والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، إضافةً إلى معرفة طرق وأدوات قياس نجاح الأنشطة الترفيهية، فضلًا عن معالجة تحديات قطاع الترفيه، ودعم إستراتيجياته وبرامجه.
ويتضمن المنتدى عددًا من البرامج التدريبية، مثل برنامج التطوير المهني لمدراء الوجهات الترفيهية IAM الذي يستهدف التنفيذيين وصناع القرار في الشركات العاملة بقطاع الترفيه من الفترة 5 إلى 7 مارس، ويشتمل على جلسات ذات موضوعات متخصصة كزيادة الإيرادات في الوجهات الترفيهية، واكتشاف المشاريع الترفيهية تحت التطوير في المملكة، وغيرها.
ويأتي تنظيم الهيئة العامة للترفيه للمنتدى استمرارًا لمبادراتها الترفيهية، وسعيًا منها لتطوير القطاع الترفيهي بأحدث المعايير الدولية، وتلبية للإقبال المتزايد على فعاليات الترفيه في جميع أنحاء المملكة.