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بتنظيم من هيئة الترفيه ومنظمة IAAPA الدولية

الرياض تستضيف المنتدى الدولي للترفيه الأسبوع المقبل

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
الرياض تستضيف المنتدى الدولي للترفيه الأسبوع المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تستعد العاصمة الرياض، لانطلاق المنتدى الدولي للترفيه، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA، والتي تضم أكثر من 6 آلاف عضو في صناعة الترفيه في أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة 7– 8 مارس الحالي، في حدث كبير يعد الأبرز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

صناعة الترفيه

ويتيح المنتدى فرصًا للتعلم من صنّاع الترفيه والاستفادة منهم، من خلال جمع عدد من المختصين العالميين في مكان واحد ليقدّموا خلاصة خبراتهم وتجاربهم، بما يدعم صناعة الترفيه في المملكة، ويثري خبرات العاملين فيها.

ابتكارات علمية

ويستضيف المنتدى عددًا من المتحدثين الدوليين والمتخصصين في صناعة الترفيه من شركات عالمية، حيث سيشاركون في الجلسات وورش العمل التي ينظمها المنتدى، وتتناول الأساليب المبتكرة التي تسهم في تطوير القطاع الترفيهي، كما يصاحب المنتدى معرض تشارك فيه العديد من الشركات المحلية والعالمية.

ويهدف المنتدى لاستكشاف التطورات الجديدة والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، إضافةً إلى معرفة طرق وأدوات قياس نجاح الأنشطة الترفيهية، فضلًا عن معالجة تحديات قطاع الترفيه، ودعم إستراتيجياته وبرامجه.

تطوير القطاع الترفيهي

ويتضمن المنتدى عددًا من البرامج التدريبية، مثل برنامج التطوير المهني لمدراء الوجهات الترفيهية IAM الذي يستهدف التنفيذيين وصناع القرار في الشركات العاملة بقطاع الترفيه من الفترة 5 إلى 7 مارس، ويشتمل على جلسات ذات موضوعات متخصصة كزيادة الإيرادات في الوجهات الترفيهية، واكتشاف المشاريع الترفيهية تحت التطوير في المملكة، وغيرها.

ويأتي تنظيم الهيئة العامة للترفيه للمنتدى استمرارًا لمبادراتها الترفيهية، وسعيًا منها لتطوير القطاع الترفيهي بأحدث المعايير الدولية، وتلبية للإقبال المتزايد على فعاليات الترفيه في جميع أنحاء المملكة.

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