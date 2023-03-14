السبب الرئيسي وراء زيارة والد ميسي إلى الرياض

كشفت تقارير إعلامية عن السبب الرئيسي وراء زيارة والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الرياض اليوم، وذلك وسط أنباء عن تفاوض نادي الهلال مع النجم الأرجنتيني للتعاقد معه بعد نهاية الموسم الحالي.

والد ميسي يزور الرياض

وقال الإعلامي عساف الخليفي عبر حسابه في “تويتر” اليوم: ” تواجد والد النجم الأرجنتيني في الرياض جاء استعدادًا لقدوم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى السعودية في الأيام القادمة لقضاء إجازة قصيرة رفقة عائلته وأصدقائه، هناك مفاوضات من الهلال وأندية أخرى لكن ليست السبب الرئيسي لقدوم والده إلى الرياض”.

أما الإعلامي الرياضي أحمد العجلان فقال عبر حسابه في “تويتر” : ” رئيس أكاديمية مهد الرياضية، عبدالله حماد يتلقى بوالد ميسي والذي يُعتبر وكيل أعماله داخل الأراضي السعودية”.

ميسي يستعد لزيارة السعودية قريبًا

ويستعد النجم الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة، لزيارة المملكة وذلك للمرة الثانية بصفته سفيرًا للسياحة السعودية.

وكان أحمد الخطيب وزير السياحة قال عبر حسابه في “تويتر”: “أرحب مجددًا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية”.

وتابع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وذلك للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته”.

وكان الخطيب قد أعلن العام الماضي عن اختيار النجم الأرجنتيني، سفيرًا للسياحة السعودية، وقام بزيارة المملكة في رحلة استكشافية مع أصدقائه، ومنهم زميله السابق في باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليوناردو باريديس.