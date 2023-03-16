السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف تمديدات ومنشآت المرافق العامة

أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، حيث يتعرض من يقوم بهذه المخالفة للعقوبات.

وقالت النيابة العامة إن الحماية العدلية للمرافق العامة أسبغت حماية رفيعة، وحظرت كل ما من شأنه الاعتداء عليها بالإتلاف، أو تعمد أي سلوك آثم من شأنه تعطيلها أو قطعها.

العقوبات

وأضافت أنه يعاقب من يتعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو قطعها أو تعطيلها، بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.