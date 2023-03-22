السديس: بيت الله الحرام مكان للعبادة وينبغي تعظيمه ورعاية الآداب الشرعية فيه

هنأ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين، الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، ودعا للتعاون مع الجهات الأمنية والقائمين على شؤون المسجد لإنجاح الموسم، وليعم الأمن والسلام على الجميع.

فيديو | الشيخ عبد الرحمن السديس: على المرأة المسلمة المحافظة على عفافها وحجابها وحشمتها وعدم اختلاطها بالرجال وخفض الصوت#الإخبارية pic.twitter.com/58Uo4QLy0S — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 22, 2023

مراعاة الآداب الشرعية

وقال السديس في كلمته بالمسجد الحرام: إننا نعيش في بيت الله الحرام شرف المكان هذا المكان المعظم بيت الله الحرام، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الحج: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.

وتابع: فينبغي علينا أن نعظم هذا المكان المبارك، وهذا الحرم العظيم المقدس وأن نرعى فيه الآداب الشرعية، هذا الحرم وهذه الكعبة وهذا البيت أسس على التوحيد فينبغي أن نخلص الأعمال لله عز وجل.

فيديو | الشيخ عبد الرحمن السديس: حرم الله الآمن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعرض أمنه وأمن قاصديه لأي نوع من أنواع الخطر #الإخبارية pic.twitter.com/FKhHPRAHwQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 22, 2023

اتباع التعليمات

وأضاف: ينبغي علينا اتباع التعليمات والتوجيهات مع الجهات المعنية والقائمين على شؤون المسجد الحرام والنبوي، وأن نتعاون جميعًا على نجاح هذا الموسم، والتعاون مع جهات الأمن.

واستطرد: ليتعاون الجميع على إنجاح هذا الموسم ولنستفيد جميعًا من هذه المواسم المباركة لتحقق في نفوسنا الأمن والإيمان والخير والنعم البركات والخيرات والبركات والنفحات والسلام على العالمين أجمعين.

فيديو | الشيخ عبد الرحمن السديس: ينبغي علينا اتباع التعليمات والتوجيهات مع الجهات المعنية والقائمين على شؤون المسجد الحرام والنبوي وأن نتعاون جميعا على نجاح هذا الموسم#الإخبارية pic.twitter.com/mOSEh6rk4P — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 22, 2023

وشدد على أن حرم الله الآمن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعرض أمنه وأمن قاصديه لأي نوع من أنواع الخطر.

وأكمل: على المرأة المسلمة المحافظة على عفافها وحجابها وحشمتها وعدم اختلاطها بالرجال وخفض الصوت.