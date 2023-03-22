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دعا للتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح موسم شهر رمضان

السديس: بيت الله الحرام مكان للعبادة وينبغي تعظيمه ورعاية الآداب الشرعية فيه

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
السديس: بيت الله الحرام مكان للعبادة وينبغي تعظيمه ورعاية الآداب الشرعية فيه
المواطن - فريق التحرير

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هنأ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين، الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، ودعا للتعاون مع الجهات الأمنية والقائمين على شؤون المسجد لإنجاح الموسم، وليعم الأمن والسلام على الجميع.

 

مراعاة الآداب الشرعية

وقال السديس في كلمته بالمسجد الحرام: إننا نعيش في بيت الله الحرام شرف المكان هذا المكان المعظم بيت الله الحرام، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الحج: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.

وتابع: فينبغي علينا أن نعظم هذا المكان المبارك، وهذا الحرم العظيم المقدس وأن نرعى فيه الآداب الشرعية، هذا الحرم وهذه الكعبة وهذا البيت أسس على التوحيد فينبغي أن نخلص الأعمال لله عز وجل.

اتباع التعليمات

وأضاف: ينبغي علينا اتباع التعليمات والتوجيهات مع الجهات المعنية والقائمين على شؤون المسجد الحرام والنبوي، وأن نتعاون جميعًا على نجاح هذا الموسم، والتعاون مع جهات الأمن.

واستطرد: ليتعاون الجميع على إنجاح هذا الموسم ولنستفيد جميعًا من هذه المواسم المباركة لتحقق في نفوسنا الأمن والإيمان والخير والنعم البركات والخيرات والبركات والنفحات والسلام على العالمين أجمعين.

وشدد على أن حرم الله الآمن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعرض أمنه وأمن قاصديه لأي نوع من أنواع الخطر.

وأكمل: على المرأة المسلمة المحافظة على عفافها وحجابها وحشمتها وعدم اختلاطها بالرجال وخفض الصوت.

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