السعودية تعزي ملاوي وموزمبيق في ضحايا الإعصار

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية لحكومتي جمهورية ملاوي، وجمهورية موزمبيق، وذوي ضحايا الإعصار الذي ضرب البلدين، وأدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت الوزارة، تضامن المملكة مع شعبي وحكومتي جمهورية ملاوي، وجمهورية موزمبيق، في هذا المصاب، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والأمن والسلامة للبلدين الصديقين.