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ظهر قبالة سواحل ولاية أوردو

السلطات التركية تدمر جسمًا غريبًا في البحر الأسود

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
السلطات التركية تدمر جسمًا غريبًا في البحر الأسود
المواطن - فريق التحرير

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دمرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، “جسمًا غريبًا” ظهر قبالة سواحل ولاية أوردو المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.

جسم غريب

ولاحظت السلطات وجود جسم غريب قبالة السواحل، قبل أن تجره إلى البر وتدمره بشكل آمن، وفقًا لما نشرته وكالة الأناضول الرسمية.

وأفادت أن “الجسم الغريب الذي كان بحجم برميل، وتم تدميره بشكل آمن عقب اتخاذ التدابير اللازمة من قوات الأمن وفرق إدارة الكوارث (آفاد)”، مشيرة إلى أنه تم إجلاء بعض المنازل المحيطة من السكان ونقلهم إلى مكان آمن. ولم تكشف السلطات طبيعة الجسم المذكور.

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