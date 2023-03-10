السماء تمطر ديدانًا في بكين

فوجئ الصينيون بظاهرة غريبة حيث سقطت عليهم آلاف الديدان وغمرت شوارع بكين وملأت الطرقات وأسقف السيارات، وبدا الأمر وكأن السماء تمطر ديدانًا.

'Rain of worms' floods Beijing A "rain of worms" flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the "animals" covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk — The Rio Times (@TheRioTimes) March 8, 2023

وبحسب موقع India.com، تم توصية سكان العاصمة الصينية بالاستعانة بالمظلات عند الخروج من منازلهم لتجنب سقوط الديدان عليهم، فقد انتشرت آلاف الديدان بكثافة في كل مكان في بكين معيقة حركة السيارات، كما لوحظ وجود آلاف الحشرات اللزجة تغطي السيارات.

نظريات تفسر الظاهرة الغريبة

ولم تكشف السلطات الصينية بعد عن سبب هذه الظاهرة الغريبة، إلا أن نظريات مختلفة بدأت بالظهور على الإنترنت لحل اللغز عقب انتشار مقطع فيديو انتشر بشكل كبير مؤخرًا بين مرتادي السوشيال ميديا ومختلف مواقع الإنترنت يظهر على ما يبدو عدد من السيارات المتوقفة المغطاة السقف تمامًا بأشياء تشبه الديدان والحشرات اللزجة، وقد اعتقد كثير من الناس أن هذه المخلوقات الصغيرة سقطت من السماء.

وبحسب موقع صحيفة elheraldo.co يمكن رؤية السكان وهم يمارسون أعمالهم اليومية بمظلات لتجنب التعرض للعاصفة الممطرة الغريبة من الديدان.

واقترح البعض أنها قد تكون في الواقع أزهارًا من الحور، وهي شجرة شائعة جدًا في بكين، وعندما تتساقط أزهارها، غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين اليرقات.

كما قالت نظرية أخرى أن الديدان سقطت بعد أن جرفتها رياح قوية، وهي نظرية تدعمها المجلة العلمية Mother Nature Network حيث أوضحت أن هذا النوع من الحوادث مع الحيوانات يحدث بعد عاصفة، وتشير المجلة العلمية إلى أن مثل هذه الظاهرة من الحوادث تحدث كثيرًا ، حيث تجتاح العاصفة الحشرات وتدفعها مسافة كيلومترات بسبب الرياح القوية أو الدوامة.

ظاهرة مماثلة في اسكتلندا

وبحسب dailystar.co.uk، ففي عام 2011، حدثت ظاهرة مماثلة في الحدود الاسكتلندية، حيث تساقطت عشرات الديدان، وظهرت بعد عاصفة قوية أيضًا.