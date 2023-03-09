السماح للمقيمين في الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية أيًا كانت المهنة

أعلنت المملكة اليوم الخميس، السماح لجميع المقيمين في دول الخليج، بالحصول على تأشيرة سياحية أيًا كانت المهنة.

وقالت وزارة السياحة عبر حسابها بموقع “تويتر” “نعلن عن التوسع في اعتماد كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمكن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة”.

ودعت الراغبين بالحصول على التأشيرة، إلى التقديم من خلال الرابط (هنا).

تطبيق اعتمرنا

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الحج والعمرة إمكانية إصدار تصاريح العمرة والزيارة من قِبل المقيمين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، عبر تطبيق “اعتمرنا”.