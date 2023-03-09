الشباب يمطر شباك الفيحاء بثلاثية في الشوط الأول

أنهى نادي الشباب الشوط الأول من مباراة الفيحاء متفوقًا بثلاثية لهدف، وذلك في الجولة الـ20 “جولة يوم العلم” من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د45+2' الهدف الأول لـ الفيحاء عن طريق سانتوس بالخطأ في المرماه الشباب 3 × 1 الفيحاء#الشباب_الفيحاء⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/AsL7XF8Fuz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 9, 2023

وكان الليث نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الجابوني آرون سالم في الدقيقة الـ15، ثم سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث في الدقيقة الـ37، وعزز بعدها الإسباني سانتي مينا بالهدف الثالث في الدقيقة الـ40.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تمكن الفيحاء من إحراز الهدف الأول عبر لاعب الليث، إياجو سانتوس بالخطأ في مرماه.

هدددددف!⚽️

د15' الهدف الأول لـ الشباب عن طريق ارون بوبندزا الشباب 1 × 0 الفيحاء#الشباب_الفيحاء⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/Wxrda9KAx0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 9, 2023

هدددددف!⚽️

د36' الهدف الثاني لـ الشباب عن طريق جوانكا الشباب 2 × 0 الفيحاء#الشباب_الفيحاء⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/umPvfXOdAS — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 9, 2023