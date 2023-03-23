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خلال محاضرة لمنسوبي صحة الرياض

الشيخ السليمان: استقبلوا شهر صومكم بالتوبة الصادقة من الذنوب والمعاصي

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
الشيخ السليمان: استقبلوا شهر صومكم بالتوبة الصادقة من الذنوب والمعاصي
المواطن - فريق التحرير

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أوصى معالي الشيخ عبدالسلام بن عبد الله السليمان عضو اللجنة الدائمة للفتوى وعضو هيئة كبار العلماء جميع المسلمين بتقوى الله وأن يحفظوا صومهم وجوارحهم من الوقوع في المعاصي.

وقال معالي الشيخ خلال اللقاء بمنسوبي “صحة الرياض” ، حول أحكام الصيام ، يشرع للمسلم في هذا الشهر الفضيل الاجتهاد في الخيرات والمسابقة إلى الطاعات والإكثار من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار؛ لأن هذا الشهر شهر الصيام والقرآن قال تعالى : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ.

الإكثار من قراءة القرآن

ونوه معالي الشيخ أنه يستحب للرجال والنساء الإكثار من قراءة القرآن ليلًا ونهارًا، فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما جاء ذلك عن النبي ﷺ، مع الحذر من جميع السيئات والمعاصي.

الاجتهاد في أعمال الخير

ولفت معالي الشيخ أن شهر رمضان شهر عظيم تتضاعف فيه الأعمال، وتعظم فيه السيئات، فالواجب على المؤمن أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه، وأن تكون عنايته في رمضان أكثر وأعظم، فيجتهد
في أعمال الخير من الصدقات وعيادة المريض واتباع الجنائز وصلة الرحم، وكثرة الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء، إلى غير هذا من وجوه الخير، ابتغاء ما عند الله من الثواب.

وفي ختام اللقاء سأل الشيخ السليمان الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لما يحبه ويرضاه َوأن يوفق جميع المسلمين لصيام هذا الشهر وقيامه إيمانًا واحتسابًا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين في كل مكان الفقه في الدين والاستقامة عليه، والسلامة من أسباب غضب الله وعقابه.
يذكر أن هذا اللقاء ضمن الأنشطة التوعوية التي تنفذها إدارة الدعم الديني والروحي “بصحة الرياض” .

  

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