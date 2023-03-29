الشيخ العيسى يبين الحكم الشرعي لأكل البطريق وخنزير البحر

كشف الشيخ الدكتور محمد العيسى رئيس هيئة علماء المسلمين، الحكم الشرعي لصيد وأكل البطريق وخنزير البحر.

تناول خنزير البحر

وأوضح العيسى خلال استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على فضائية “إم بي سي”، أن البطريق ليس كسائر الطيور في كونه متاحًا للصيد، لكن من جهة الحكم الشرعي فهو طائر برمائي لا يفترس، وإذا متاحًا فهو حلال.

وأشار إلى أن تناول خنزير البحر حلال، فهو من صيد البحر وطعامه، والتحفظ في أكله لشبهة الاسم في غير محله لأن الله أباح.

مأكولات بها كحول

كما بين الشيخ العيسى حكم تناول الأدوية والمأكولات والشوكولاتة التي بها نسبة ضئيلة من الكحول، موضحًا أنه إذا كانت هذه النسبة من الكحول لا تؤثر على الشخص بل تلاشت فيه فهذا لا بأس بها ولا يجوز التكلف بها.

وأضاف أنه معلوم إذا وقعت نجاسة في ماء ولم تؤثر في طعمه ولا لونه ولا رائحته، فإن الماء يكون طهورًا.