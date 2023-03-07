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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 817079

الصحة : تسجيل 73 حالة كورونا جديدة وتعافي 76

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
الصحة : تسجيل 73 حالة كورونا جديدة وتعافي 76
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 829.955 حالة حتى الآن.

إجمالي حالات التعافي

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 76 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 817.079 حالة.

وسجلت الصحة حالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 9618 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69.198.422 جرعة، بينهم 15.845.057 جرعة معززة.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

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