الصحة: 270 إصابة كورونا جديدة وتعافي 125

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أعلنت وارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 833,245 حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 125 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 818,920 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، ليبقى إجمالي الوفيات عند 9,630 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.