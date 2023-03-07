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هدية المولودة شقة بـ 51 مليون دولار

الصورة الأولى لحفيدة بيل جيتس من نايل المصري

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
الصورة الأولى لحفيدة بيل جيتس من نايل المصري
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أنجبت الابنة الكبرى للملياردير بيل جيتس طفلتها الأولى، من زوجها المصري نايل نصار،  ولكن على الرغم من ولادتها في واحدة من أغنى العائلات في العالم، إلا أن طفلة جينيفر جيتس قد لا تتمتع بالتنشئة الفخمة كوالدتها.

أغنى عائلة بالعالم

أعلنت جينيفر ، البالغة من العمر 26 عامًا ، عن وصول طفلتها الأولى ليلى، فيما نشرت أول صورة لها دون أن تظهر ملامحها.

وبينما تبلغ صافي ثروة جينيفير جيتس 107 مليارات دولار، فمن المحتمل أن الحفيدة ليلى لن تحصل على الكثير من ثروة مؤسس Microsoft الهائلة، حيث أعرب عن مخاوفه من أن يصبح أطفاله مشوشين بسبب الثروات الطائلة، لذلك تعهد باستخدام أرباح ثروته الطائلة لمساعدة الفقراء بدلاً من أطفاله.

كم يكسب بيل جيتس في الثانية الواحدة؟

هدية المولودة

انتقلت جينفير ابنة رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، للعيش في شقة جديدة في مدينة نيويورك، بعد يومين من ولادتها لطفلتها الأولى من زوجها الفارس المصري نائل نصار، ليلى، المولودة في ليلة عيد الحب، 14 من فبراير الجاري، وتعد الشقة الفاخرة الكائنة في إحدى أشهر بنايات نيويورك، هدية الاحتفال بالمولودة الصغيرة، والتي تبلغ قيمتها 51 مليون دولار.

وأتم الزوجان شراء المنزل الضخم، بعد فترة قصيرة من الزواج، لكنهم انتقلوا إليه مع ولادة الطفلة مباشرةً، وتبلغ مساحة الشقة حوالي 2712 متر تقريبًا، كما تحتوي على كثير من سبل الراحة، منها مسبح خاص وصالة رياضية، مع غرف خلع الملابس وحمام تركي وتراس على السطح، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

تنشئة أولاد جيتس

قام بيل ، 67 عامًا ، وميليندا ، 58 عامًا ، بجعل أطفالهما يقومون بالأعمال المنزلية وتقسيم الأعمال المنزلية بشكل متساوٍ قدر الإمكان، في حين اعترف قطب التكنولوجيا بيل أنه كان متمسكًا بالوقت الذي يقضيه أمام الشاشة بصحبة أولاده، ولم يسمح لأطفاله بالحصول على هواتف حتى بلغوا سن 14.

ربما حاول جيتس وزوجته تربية أطفالهما بشكل متواضع قدر الإمكان، لكن وضعهم المعيشي كان بعيدًا عن التواضع، فيما نشأت العائلة في قصر بقيمة 131 مليون دولار في واشنطن، والذي تم تجهيزه بسبعة حمامات، و 24 حمامًا، وستة مطابخ، بالإضافة إلى شاطئ، ومسرح وسينما في المنزل، وصالة الألعاب الرياضية ، وغرفة الترامبولين.

هدايا جيتس لابنته

وعلى الرغم من أن بيل قال إنه يريد لأبنائه الاعتماد على أنفسهم، وأنهم لن يروا الكثير من ملياراته، فقد استفادوا بالتأكيد من كونهم جزءًا من العائلة الثرية.

لقد أهدى جينيفر ، التي تدرس حاليًا لتصبح طبيبة، ليس منزلًا واحدًا ، بل منزلين فاخرين على مر السنين، بما في ذلك مزرعة خيول بقيمة 16 مليون دولار في شمال ولاية نيويورك وشقة بنتهاوس بقيمة 51 مليون دولار في مانهاتن، وبلغت تكلفة حفل زفافها 2 مليون دولار، وقفًا لديلي ميل.

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