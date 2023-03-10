الصين: المحادثات بين السعودية وإيران مضت على أساس توافق القادة

قالت وزارة الخارجية الصينية: إن المحادثات بين المملكة وإيران مضت على أساس توافق القادة.

وأضافت الخارجية الصينية، أن المحادثات بينهما خطوة جيدة رغم الاضطرابات العالمية.

استئناف العلاقات

وبموجب الإعلان الثلاثي تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/ 1/ 1422هـ، الموافق 17/ 4/ 2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/ 2/ 1419هـ الموافق 27/ 5/ 1998م.