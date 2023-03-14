الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات

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أعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، أن الصين تعتزم استئناف إجراءات وإصدار جميع أنواع التأشيرات لدخول المواطنين الأجانب إلى البلاد اعتبارًا من 15 مارس.
وتخطط السلطات الصينية لاستعادة الدخول بدون تأشيرة إلى عدد من الأماكن في البلاد، بما في ذلك جزيرة هاينان.
وأفاد رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانج يي، في 19 فبراير، بأن الصين نجحت في التغلب على وباء فيروس كورونا.
وفي 20 فبراير، أصبح معروفًا أن روسيا والصين جددتا اتفاقية الرحلات السياحية الجماعية بدون تأشيرة ، والتي تم تعليقها بسبب وباء كورونا.