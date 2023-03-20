الضوي يدشن “الكتابة الصحفية” بملتقى الإعلاميين الأول في رفحاء

أقامت هيئة الصحفيين (فرع الحدود الشمالية/رفحاء) ملتقى الإعلاميين الأول في محافظة رفحاء، وذلك يوم الأحد في مقهى ومطعم قمرت برفحاء.

ونظمت الهيئة حفل تدشين كتاب المؤلف منيف خضير الضوي (الكتابة الصحفيّة)، وبدأ بتقديم لمنسق الهيئة في رفحاء الأستاذ حمود الطريف.

تلى ذلك كلمة لنائب فرع الهيئة الأستاذ محمد سبتي العنزي أشار فيها لأنشطة الهيئة ودورها في نشر الثقافة الإعلامية، وتخلل الحفل محاضرة قصيرة ألقاها المؤلف منيف الضوي عن (مهارات الكتابة الصحفية)، تلى ذلك مراسم توقيع الكتاب بحضور الإعلاميين في محافظة رفحاء.