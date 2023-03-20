الضوي يدشن “الكتابة الصحفية” بملتقى الإعلاميين الأول في رفحاء

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن
أقامت هيئة الصحفيين (فرع الحدود الشمالية/رفحاء) ملتقى الإعلاميين الأول في محافظة رفحاء، وذلك يوم الأحد في مقهى ومطعم قمرت برفحاء.
ونظمت الهيئة حفل تدشين كتاب المؤلف منيف خضير الضوي (الكتابة الصحفيّة)، وبدأ بتقديم لمنسق الهيئة في رفحاء الأستاذ حمود الطريف.
تلى ذلك كلمة لنائب فرع الهيئة الأستاذ محمد سبتي العنزي أشار فيها لأنشطة الهيئة ودورها في نشر الثقافة الإعلامية، وتخلل الحفل محاضرة قصيرة ألقاها المؤلف منيف الضوي عن (مهارات الكتابة الصحفية)، تلى ذلك مراسم توقيع الكتاب بحضور الإعلاميين في محافظة رفحاء.