الطحالب تغزو فلوريدا والمكسيك

جلب امتداد ضخم من الأعشاب البحرية يبلغ عرضه 5000 ميل (8047 كيلومترًا) الرائحة الكريهة والآفات والبكتيريا إلى شواطئ فلوريدا والمكسيك.

ويعرف حزام السرجس Sargassum الأطلسي العظيم بأنه تكاثر ضخم للطحالب البنية التي تمتد من ساحل غرب إفريقيا إلى خليج المكسيك، وهو أكبر تكاثر للأعشاب البحرية في العالم، ويزن حوالي 20 مليون طن، ويمكن رؤيته من الفضاء الخارجي.

قلق من تأثير الطحالب

ويعتبر ازدهار هذا العام هو الأكبر على الإطلاق لشهر مارس، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته في يونيو أو يوليو، ويتزايد قلق العلماء بشأن تأثيرات الطحالب.

وبحسب روسيا اليوم، فإنه من المهم ملاحظة أن الأعشاب البحرية عادة ما تكون غير ضارة إلى حد ما ولها في الواقع فوائد مثل توفير موائل للأسماك وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، ولكن هذا عندما يكون في المحيط المفتوح.

ويمكن للسرجس الذي يمتد حوالي ضعف عرض الولايات المتحدة في الوقت الحالي، أن يعيث فسادًا على الشواطئ حيث تدفع تيارات المحيطات الطحالب البنية نحو الأرض؛ وبمجرد وصول الأعشاب البحرية إلى الشاطئ، تتدهور جودة المياه، وتنبعث منها رائحة كريهة، وتجذب الحشرات والبكتيريا، وتطارد السائحين.

وقال تشوانمين هو، أستاذ علم المحيطات بجامعة ميامي الذي يقود فريقًا لمراقبة وتتبع أزهار السرجس Sargassum باستخدام الأقمار الصناعية: إنه تأثير سيئ على الاقتصاد.

ويمكن للطحالب أيضًا تدمير النظم البيئية الساحلية، وخنق الشعاب المرجانية، وإلحاق الضرر بالحياة البرية، وتهديد البنية التحتية، وتقليل جودة الهواء.

رائحة بيض فاسد

ونظرًا لأن السرجس على الشاطئ يموت ويتعفن، فإن له رائحة بيض فاسد مميزة، ما تسبب في مشكلة كبيرة للسياحة في كل من المكسيك وفلوريدا، والفنادق والمنتجعات التي تنفق الملايين كل عام للتخلص من السرجس، وتوظيف عمال لجمعه ونقله إلى مكان آخر.

وهناك المئات من الأنواع المختلفة من السرجس، بعضها بسكن المحيط الأطلسي وينمو على سطح الماء، لأنها لا تشكل جذورًا لتلتصق بالصخور مثل الطحالب الأخرى، وهذا يجعل من السهل على التكتلات الصغيرة أن تتحرك معًا وتشكل كتلًا أكبر.

ومع ذلك، فإن عواقب حزام Sargassum أثارت قلق العلماء على مدار العقد الماضي، ويقول الخبراء إن ازدهار هذا العام مثير للقلق بشكل خاص، وفقًا لتقرير نشرته دنيس تشاو لشبكة إن بي سي نيوز يوم السبت، وقد قال بريان لوبوينت، أستاذ الأبحاث في معهد هاربور برانش لعلوم المحيطات بجامعة فلوريدا أتلانتيك: إنه أمر لا يصدق. ما نراه في صور القمر الصناعي لا يبشر بالخير لعام شاطئي نظيف.