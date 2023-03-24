العثور على جثة طالب أمريكي أطلق النار على موظفين بمدرسته

عُثر على شاب مطلوب لإطلاقه النار على اثنين من موظفي مدرسته في مقاطعة دنفر بولاية كولورادو، الأربعاء، مقتولًا في مقاطعة مجاورة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

تفاصيل الجريمة

وقالت قناة إن بي سي نيوز، الخميس: إن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة بارك أعلن أن المشتبه به المتوفى، هو أوستن لايل ويبلغ 17 عامًا.

وكانت شرطة ولاية كولورادو في غرب الولايات المتحدة قد كشفت أن الطالب أطلق النار من مسدس خلال خضوعه للتفتيش في المدرسة.

وأردفت إن بي سي، نقلًا عن متحدث باسم المستشفى، أن أحد موظفي المدرسة ما زال يتلقى العلاج في المستشفى، وحالته خطيرة، بينما خرج المصاب الآخر.

بالقرب من سيارته

وكشفت شرطة دنفر، أنه عُثر في وقت متأخر، الأربعاء، على جثة لايل بالقرب من سيارته في مقاطعة بارك، جنوب غرب دنفر. وأكد مكتب الطب الشرعي أن التحقيق جارٍ، لكن لن يتم تقديم مزيد من التفاصيل حتى يتم تشريح الجثة، وفق إن بي سي.

وكان قائد شرطة دنفر رون توماس قد أعلن، الأربعاء، عن تلقي اتصال صباحًا يفيد بإطلاق نار في ثانوية إيست.

وأفاد أن رجال الشرطة عثروا على رجلين بالغين مصابين بطلقات نارية في مكان الحادث.