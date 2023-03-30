الغذاء والدواء تنفي احتواء عجائن السمبوسة على الزيوت المهدرجة

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة لما يتم تداوله بأن عجائن السمبوسة تحتوي على الزيوت المهدرجة، والتي قد تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.
وقالت الهيئة إن الزيوت المهدرجة جزئيًا ممنوع استخدامها في المنتجات الغذائية بحسب اللائحة الفنية الصادرة منها “الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة” رقم (SFDA.FD2483).
وأضافت أن عجائن السمبوسة قد تحتوي كغيرها من العجائن على كميات عالية من الزيوت المشبعة والتي تقلل من قيمتها الغذائية.
ولفتت إلى أن الاستهلاك المفرط من الدهون يرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة والسمنة، لذا يجب عدم تناولها بكميات كبيرة، ويمكن تحضيرها منزليًا بطرق صحية أكثر عن طريق الفرن أو الشواء.