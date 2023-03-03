الغذاء والدواء: 6 إرشادات لشراء واستخدام سماعات الأذن توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة الطفل السوري ربيع يحقق حلمه ويلتقي بـ كريستيانو رونالدو السجن مدى الحياة لمحامٍ شهير بأمريكا قتل زوجته وابنه فوز تاريخي سعودي في رالى أبو ظبي الصحراوي يسطره العالمي يزيد الراجحي رابح صقر: أنا صاحب احتفال si قبل ولدنا كريستيانو رونالدو طماطم ورمان بالمخدرات ضبطتها أجهزة دقيقة ومتطورة السعودية تقيم علاقات دبلوماسية مع إمارة موناكو روبيرتو فيرمينيو يقترب من مغادرة ليفربول أمريكا ترفض تجارب إيلون ماسك لزرع رقائق بأدمغة البشر
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، إرشادات شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية.
واستعرضت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 6 إرشادات لشراء واستخدام السماعات الطبية، مؤكدة ضرورة إجراء فحص لدى الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب قبل شرائها.
1- إجراء فحص لدى الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب لحالتك.
2- التأكد من وجود ضمان على الجهاز وتوفر خدمات ما بعد البيع كالصيانة.
3- حفظ السماعة بعيدًا عن متناول الأطفال.
4- التأكد من وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والعناية به.
5- التأكد من عدم تعرض السماعة للرطوبة أو الحرارة.
6- تنظيف السماعة دوريًّا حسب إرشادات الاستخدام.