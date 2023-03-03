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إجراء فحص طبي لتحديد النوع المناسب لكل حالة

الغذاء والدواء: 6 إرشادات لشراء واستخدام سماعات الأذن

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
الغذاء والدواء: 6 إرشادات لشراء واستخدام سماعات الأذن
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، إرشادات شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية.

واستعرضت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 6 إرشادات لشراء واستخدام السماعات الطبية، مؤكدة ضرورة إجراء فحص لدى الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب قبل شرائها.

إرشادات لشراء واستخدام السماعات الطبية

1- إجراء فحص لدى الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب لحالتك.

2- التأكد من وجود ضمان على الجهاز وتوفر خدمات ما بعد البيع كالصيانة.

3- حفظ السماعة بعيدًا عن متناول الأطفال.

4- التأكد من وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والعناية به.

5- التأكد من عدم تعرض السماعة للرطوبة أو الحرارة.

6- تنظيف السماعة دوريًّا حسب إرشادات الاستخدام.

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