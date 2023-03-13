الفالح: التحول الوطني أسهم في مضاعفة أعداد السعوديين بسوق العمل

أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الاثنين، أن برنامج التحول الوطني أسهم في مضاعفة أعداد السعوديين بسوق العمل.

فيديو | وزير الاستثمار م. خالد الفالح: برنامج التحول الوطني ساهم بمضاعفة أعداد السعوديين في سوق العمل #واقع_نعيشه#الإخبارية pic.twitter.com/MH9touWUSu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023

وأضاف الفالح خلال حديثه في ملتقى التحول الوطني تحت عنوان “واقع نعيشه” أن أحد مستهدفات رؤية المملكة تم تحقيقه والمتمثل في توليد الوظائف، خاصة النوعية وغير المعتادة على الإنفاق الحكومي.

نسب العاملين

ولفت الفالح، إلى أنه عندما أُطلق برنامج التحول الوطني كان معدل البطالة يفوق 12%، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص منخفضاً بشكلٍ لافتٍ للنظر ومقلق، واليوم أصبحت هناك قفزات كبيرة في استيعاب القطاع الخاص لهم، ولكن ليس ببرامج تجبرهم على التوظيف، وإنما من خلال الرغبة لزيادة إنتاجية المواطنين والمواطنات.

وأضاف الفالح أن نسب مشاركة السعوديين بفئاتهم كافة بسوق العمل في ارتفاع، حيث وصل عدد العاملين بالقطاع الخاص إلى مليونَيْن و200 ألف، وهو تقريباً ضعف ما كان عليه وقت إعلان الرؤية، معتقدًا أن المنحنى في تصاعد مستمر لتحقيق برامج التحول الوطني وبرامج الرؤية لاستيعاب العديد من السعوديين والسعوديات.