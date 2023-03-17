تحدث المحامي الدكتور محمد العيسى الفرق بين المراحل الثلاث لتطبيق ضوابط إيقاف الخدمات.

#نشرة_الرابعة | ما الفرق بين المراحل الثلاث لتطبيق #ضوابط_إيقاف_الخدمات ؟ المحامي د. محمد العيسى يبين pic.twitter.com/gL5ZDDPRy0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 17, 2023

وأوضح العيسى، خلال حواره لـ “قناة العربية”، أنه قبل مراحل إيقاف الخدمات يتم تشكيل لجنة لقبول واعتماد الطلبات التي تقدم من جهات حكومية لإيقاف الخدمات، وقبل البت في الطلب يتم إبلاغ الشخص المعني بأسباب إيقاف الخدمات، وقد يعالج الأمر ويتم تحييد فكرة إيقاف الخدمات.

مراحل إيقاف الخدمات

وأشار إلى أن مراحل إيقاف الخدمات يبدأ بمراحل، وهي مرحلة منخفضة الأثر، ومتوسطة الأثر، وعالية الأثر، والفرق بين هذه المراحل أنه في المرحلة الأولى (منخفضة الأثر) يكون إيقاف الخدمات الجديدة التي يستفيد منها الشخص سواء على مستوى الفرد أو قطاع الأعمال، فمثلًا تقديم المنشأة في قطاع الأعمال لطلب خدمة جديدة تصبح تلك مرحلة أولى، لكن لو كان نشاطها قائم وتريد أن تتوسع، ومرحلة التطبيق هي المرحلة الأولى فقط فهذا لا يخضع للإيقاف.

وأضاف أنه في حال لم يستجيب الشخص لحل الإشكالية تنتقل مرحلة الإيقاف إلى المرحلة التالية وهي متوسطة الأثر، وأي شيء يتعلق بتوسيع النشاط يخضع للإيقاف.

وأشار العيسى أنه في حال انتهت المدة ولم يتم معالجة الإشكالية ترتفع لإيقاف الخدمات القابلة للإيقاف وتصل لمرحلة عالية الأثر، حيث يتم إيقاف الخدمات.