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تصدرت مواقع التواصل بعد ظهورها في المطانيح

الفنانة شيماء سيف: لغيت والدي من حياتي

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
الفنانة شيماء سيف: لغيت والدي من حياتي
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت الفنانة المصرية شيماء سيف مواقع التواصل الاجتماعية في مصر والمملكة، بعد ظهورها في برنامجين أحدهما “المطانيح” عبر القناة السعودية والثاني برنامج “أنا والقناع” عبر قناة الحياة الفضائية المصرية.

برنامج المطانيح

وتداول مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبرز خفة ظل الفنانة شيماء سيف مع الإعلامي هشام الهويش، وطرح برنامج المطانيح سؤالًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اسم شيماء الحقيقي مع إعلان جائزة قدرها 5 آلاف ريال.

ويُعرض “المطانيخ” على القناة السعودية، وهو برنامج مسابقاتٍ، يأتي ضمن الدورة البرامجية المتنوعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون في شهر رمضان، من تقديم الإعلامي والفنان هشام الهويش، والفنانة المصرية شيماء سيف، وتعتمد فكرته على طرح عديدٍ من التحديات على المتسابقين هاتفياً، كما تتضمَّن حلقاته عدداً من الفقرات الممتعة التي تناسب كافة أفراد العائلة.

قسوة والدها

وتصدرت تصريحات شيماء سيف مع الإعلامية منى عبدالوهاب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد حديثها عن أزمتها مع والدها، وأكدت الفنانة شيماء سيف، أن اسمها شيماء فتحي، مشيرةً إلى أنها حذفت اسم فتحي قبل حدوث أي خلافات مع والدها، وأضافت: “المخرج الذي اكتشفني لم يكن لديه أولاد، وقال لي لو كان عندي بنت كنت أتمنى إنها تكون أنتِ، فقلت أعمل مثل الفنانات، ويكون ليّ اسم فني على اسمه”.

وأضافت سيف: خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج “أنا والقناع”، عبر قناة “الحياة”: “ممكن يبكون اسم مخرج اكتشفني أعز على قلبي من اسم بابا، معظم الفنانات كان عندهم مشكلة مع والدهم، لغيت والدي من حياتي تعاطفًا مع والدتي، أعرف أنها قسوة لكن القسوة يقابلها قسوة، واللي زرع حاجة هياخدها، دي قناعاتي، طاقتي لم تستوعب أكتر من ذلك”.

حقيقة طلاق شيماء سيف

وكشفت الفنانة حقيقة طلاقها من زوجها، مؤكدة أنها مجرد شاعات انتشرت عقب نشرها مقولة “الحمد لله كل شيء نصيب”، فتصور الجمهور أنها انفصلت عن زوجها، وكشفت أن تعليقها كان عندما اكتشفت إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها سمير غانم بكورونا وقتها، ولم ترغب في توضيح الأمر حتى لا تؤذي مشاعر أسرة الفنانة دنيا سمير غانم.

 

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