الكشف عن الطقم الجديد لـ الأخضر

كشف المنتخب السعودي عن الطقم الجديد الذي سيخوض به الأخضر منافسات المعسكر التحضيري في جدة بداية من اليوم الاثنين.

رمز وطني جديد يُزاح عنه الستار في أحد أبرز المعالم التاريخية بالمنطقة.. نقدم لكم القميص الجديد لـ #المنتخب_السعودي لموسم 2024/2023 A new national symbol, unveiled in one of the most historic monuments of the region. Introducing the @saudint 2023-24 home kit.#adidasfootball pic.twitter.com/IW6ymFoDjw — adidasMENA (@adidasMENA) March 20, 2023

الطقم الجديد للمنتخب السعودي

ونشر حساب أديداس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو يظهر من خلاله القميص الجديد للمنتخب، وذلك قبل انطلاق معسكر جدة اليوم، بالتزامن من أيام فيفا

وعلق على الفيديو، قائلًا: “رمز وطني جديد يُزاح عنه الستار في أحد أبرز المعالم التاريخية بالمنطقة.. نقدم لكم القميص الجديد للمنتخب السعودي لموسم 2023\ 2024”.

ومن المقرر أن يدشن المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، أولى تدريباته في معسكره التحضيري في جدة حتى يوم 28 مارس.

ويخوض الأخضر معسكرًا في جدة بداية من اليوم، وسيلعب خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، يوم 24، وبوليفيا يوم 28، على أن تقام المواجهتان على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

قائمة الأخضر

وجاءت قائمة المنتخب السعودي، كالتالي؛ محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي ورياض شراحيلي.

كما ضمت قائمة الأخضر، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا، وعبدالله الحمدان.