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قبل بدء معسكر جدة

الكشف عن الطقم الجديد لـ الأخضر

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
الكشف عن الطقم الجديد لـ الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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كشف المنتخب السعودي عن الطقم الجديد الذي سيخوض به الأخضر منافسات المعسكر التحضيري في جدة بداية من اليوم الاثنين.

الطقم الجديد للمنتخب السعودي

ونشر حساب أديداس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو يظهر من خلاله القميص الجديد للمنتخب، وذلك قبل انطلاق معسكر جدة اليوم، بالتزامن من أيام فيفا

وعلق على الفيديو، قائلًا: “رمز وطني جديد يُزاح عنه الستار في أحد أبرز المعالم التاريخية بالمنطقة.. نقدم لكم القميص الجديد للمنتخب السعودي لموسم 2023\ 2024”.

طقم المنتخب السعودي الجديد
طقم المنتخب الجديد

ومن المقرر أن يدشن المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، أولى تدريباته في معسكره التحضيري في جدة حتى يوم 28 مارس.

ويخوض الأخضر معسكرًا في جدة بداية من اليوم، وسيلعب خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، يوم 24، وبوليفيا يوم 28، على أن تقام المواجهتان على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

هيرفي رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

قائمة الأخضر

وجاءت قائمة المنتخب السعودي، كالتالي؛ محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي ورياض شراحيلي.

كما ضمت قائمة الأخضر، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff
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