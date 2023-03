الكشف عن الطقم الجديد لـ الأخضر

كشف المنتخب السعودي عن الطقم الجديد الذي سيخوض به الأخضر منافسات المعسكر التحضيري في جدة بداية من اليوم الاثنين.

رمز وطني جديد يُزاح عنه الستار في أحد أبرز المعالم التاريخية بالمنطقة.. نقدم لكم القميص الجديد لـ #المنتخب_السعودي لموسم 2024/2023

A new national symbol, unveiled in one of the most historic monuments of the region. Introducing the @saudint 2023-24 home kit.#adidasfootball pic.twitter.com/IW6ymFoDjw

