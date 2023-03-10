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بالإضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

المتظاهرون يطالبون باستقالة الحكومة في جورجيا

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
المتظاهرون يطالبون باستقالة الحكومة في جورجيا
المواطن - فريق التحرير

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طالبت مجموعة من قدامى المحاربين في الجيش الجورجي خلال الاحتجاجات في العاصمة تبليسي، الحكومة الجورجية بالاستقالة، وإعلان انتخابات برلمانية مبكرة.

مطالب المتظاهرين

وأضاف رجل عرّف عن نفسه على أنه من قدامى المحاربين من المنصة، أن السلطات الجورجية الحالية غير قادرة على “قيادة البلاد في اتجاه أوروبا”.

وأضاف: “هذه الحكومة يجب أن تستقيل”، وفقًا لروسيا اليوم.

كما أكد على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وعبر بعض المتظاهرين ومن بينهم قيادات أحزاب معارضة، عن تضامنهم معه برفع أيديهم.

اشتباكات عنيفة

واندلعت اشتباكات عنيفة في جورجيا بين الشرطة والمحتجين على قانون جدلي حول الإعلام.

اقتحام مقر البرلمان

وحاول المحتجون في العاصمة الجورجية اقتحام مقر البرلمان.

واحتج عشرات الآلاف في العاصمة الجورجية تبليسي، على مشروع قانون مثير للجدل طرحته الحكومة، ويستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وذلك بعد يوم على احتجاجات مماثلة شهدت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

التظاهر أمام البرلمان

وكان المتظاهرون قد تجمعوا وهم يلوحون بالأعلام الوطنية والأعلام الأوروبية في تبليسي، أمام مقر البرلمان الذي أقر بشكل أولي مشروع قانون العملاء الأجانب.

وتسود مخاوف من أن البلد الطامح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يجنح نحو الاستبداد وينحني أمام الضغوط السياسية التي يمارسها الحزب الحاكم.

 

 

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