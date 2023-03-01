المجلس الصحي يعلن عن وظائف إدارية وتقنية بالرياض

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أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف للوظائف الإدارية والتقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي استراتيجية بالتميز المؤسسي.
2- محلل نظم.
– إدارة الجودة.
– إدارة الأعمال.
– التخطيط الاستراتيجي.
– تقنية المعلومات.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/08/08هـ الموافق 2023/02/28م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا