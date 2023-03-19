كشف استشاري أمراض الصدرية والمناظير الدكتور ريان المصلي، أن المُدخن يستطيع الإقلاع عن التدخين من يوم واحد، مؤكدًا أن قرب شهر رمضان يمثل فرصة للتخفيف من التدخين والإقلاع عنه نهائيًا.

فيديو | استشاري أمراض الصدرية والمناظير د. ريان المصلي: المدخن يستطيع الإقلاع عن التدخين من يوم واحد..بالنسبة للشرهين نتعامل معهم بأدوية أو عن طريق العلكة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/mrWHmrVjbu — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 19, 2023

وقال المصلي خلال برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، “بداية ننصح بالإقلاع عن التدخين، بشكل تام لجميع المدخنين ولجميع الفئات، وجميع أنواع التدخين، بما فيها الشيشة، والسجائر الإلكترونية لما لها من أضرار وآثار”.

التخفيف من التدخين

ولفت إلى أنه مع قرب شهر رمضان يمكن التقليل من التدخين عبر التخفيف من الكمية والفترات، بمعنى أنه إذا كان الشخص يدخن من سيجارة إلى ثلاث كل ثلاث ساعات، تصبح سيجارة أو نصف سيجارة خلال الفترة من 6 إلى 8 ساعات.

وأشار إلى أن ذلك قد يساعد على تجنب الأعراض الشائعة، مثل الصداع والتوتر، مؤكدًا أنه عندما يصبح الإنسان لديه إرادة قوية سيستطيع الإقلاع نهائيًا.

وأوضح أن المدخن يستطيع الإقلاع عن التدخين من يوم واحد، أما بالنسبة للشرهين يتم التعامل معهم بأدوية أو عن طريق العلكة أو البخاخات الأنفية للسيطرة على النيكوتين في الدم.