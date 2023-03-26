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أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال الشهر الفضيل

المرور يوضح طرق الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
المرور يوضح طرق الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، كيفية وطرق الوصول للمسجد الحرام أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الإدارة إن خيارات الوصول للحرم المكي خلال رمضان تتضمن المواقف الخارجية للعاصمة المقدسة من خلال نقل ركاب السيارات المتوقفة فيها إلى المحطات الداخلية، ثم يستمرون بالسير وصولاً للحرم، وكذلك موقف جدة السريع انطلاقاً من موقف الشميسي وصولاً إلى محطة طريق الأمير متعب.

طرق الوصول للحرم المكي

وأشارت إلى أن الخيارات تشمل موقف الشرائع، انطلاقاً من موقف طريق الشرائع وصولاً إلى محطة باب علي، بالإضافة إلى موقف النوارية انطلاقاً من موقف طريق المدينة المنورة وصولاً إلى محطة جرول، وموقف الليث وصولاً إلى محطة طريق الأمير متعب ثم إلى محطة أجياد المصافي، إلى جانب موقف الهدا انطلاقاً من موقف طريق الطائف وصولاً إلى محطة جبل الكعبة الشرقية.

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