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بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

المطار يقدم الذكاء الاصطناعي والإعلام السياحي في ملتقى السياحة السعودي

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
المطار يقدم الذكاء الاصطناعي والإعلام السياحي في ملتقى السياحة السعودي
المواطن - فريق التحرير

تنطلق يوم الثلاثاء القادم فعاليات ملتقى السياحة السعودي في نسخته الأولى ولمدة ثلاثة أيام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وتنظمه الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع القطاع الخاص ويهدف الملتقى إلى المساهمة في الترويج للوجهات والبرامج والباقات السياحية المحلية ودعم جذب السياح المحليين من خلال تسويق المنتجات السياحية السعودية.

تطبيق المطار

ومن جانبه تحدث الأستاذ فيصل الراجحي الرئيس التنفيذي لتطبيق المطار الراعي الرئيس للملتقى عن حرص تطبيق المطار على تقديم تجربة متكاملة عن الخدمات الالكترونية والذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي والتطور السريع الذي يشهده من خلال 11 فعالية في الملتقى إلى جانب أهمية الإعلام في تقديم المنتج السياحي وإبراز المقومات السياحية من خلال إعلام متخصص وبناء الصورة الذهنية للسياحة الوطنية من خلال ورشة عمل مع الشريك الإعلامي جمعية الإعلام السياحي لتقديم مفاهيم عامة في الإعلام السياحي وأبرز أدوار الإعلام السياحي في إثراء تجربة السائح وتنشيط حركة السياحة.

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