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دعاه لزيارة الباحة والاستمتاع بجوها

المعلم معيض الزهراني يروي لـ”المواطن” قصته مع الطالب التايواني قبل 40 عامًا

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
المعلم معيض الزهراني يروي لـ”المواطن” قصته مع الطالب التايواني قبل 40 عامًا
المواطن - هاشم القرني – الرياض

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روى المعلم معيض الزهراني قصته مع الطالب التايواني قبل 40 عامًا، معبرًا عن فخره واعتزازه به وتشوقه إلى لقائه في مدينة الباحة قريبًا والاستمتاع بجوها.

تفاصيل القصة

وقال الزهراني خلال لقائه مع صحيفة “المواطن“: إنه في عام 1401 هجريًّا، ابتعثتني الجهات المعنية بالمملكة للعمل بالمركز الإسلامي في تايبيه، وتشرفت بالعمل في الملحق التعليمي بدول الشرق الأوسط حين ذاك.

وتابع: كنت أتولى تدريس اللغة العربي لمن يدرسون في المعهد، ومارست عملي كمدرس لهم بنخبة جيدة وممتازة من الطلاب، وكان الطالب التايواني ناصر من بين هؤلاء الطلاب المتميزين.

حكاية الصورة

لفت المعلم الزهراني إلى أنه يتذكر جيدًا تلك السنة التي كان يدرس بها ناصر، مشيرًا إلى أن المجتمع الصيني كان مجتمعًا لطيفًا، ولم يشعر بينهم أنه غريب، وكان هناك تعامل راقٍ من جانبهم، وكان يشعر بالأمان وسطهم.

وعن الصورة التي عرضها ناصر، قال الزهراني: إنها كانت بمناسبة تخرج المجموعة التي درستها، وكانت بحضرة السفير أسعد زهير رحمة الله عليه.

شكر وتقدير

وعبر الزهراني عن شكره لصحيفة “المواطن“، وعلى الجهود المبذولة في توصيل مناشدة الطالب التايواني إليه، وعن سعادته بذلك بعد نحو 40 عامًا، كما دعا الطالب ناصر إلى زيارته بمدينة الباحة، قائلًا: أتوجه بدعوة الصديق الوفي الطالب النجيب ناصر التايواني بأن يقدم إلى منطقة الباحة لكي أتشرف بلقائه وتكريمه والاستئناس معًا بجو منطقة الباحة، وأخذ فكرة عن المنطقة وما بها من جمال الطبيعة، آمل أن يكون اللقاء قريبًا.

من جانب آخر، هنأ المعلم الزهراني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بذكرى يوم التأسيس، وعبر عن شكره وتقديره لصحيفة “المواطن” والقائمين عليها.

وكانت المواطن قد التقت في المنتدى السعودي للإعلام المنعقد، رجلًا من تايوان اسمه ناصر كان يعمل عسكريًّا، وظهر وهو يحمل صورة بها عدة أشخاص اثنان منهما يرتديان الزي السعودي.

وأوضح ناصر أنه يبحث عن شخص متواجد في الصورة التي يحملها اسمه “معيض” يقف بجوار السفير السعودي آنذاك، لافتًا إلى أنه كان معلمه ودرّس له في تايوان قبل 40 عامًا مادة اللغة العربية.

وأشار ناصر إلى أنه يريد أن يلتقي به، حيث كان يسأل الإعلاميين عنه لعل أحدًا يتعرف عليه من خلال الصورة، حيث يرافقه شخص يعمل بسفارة تايوان بالرياض زود “المواطن” بأرقام تواصل له في حال تم الوصول إلى معلم اللغة العربية الأستاذ معيض.

وأضاف أنه سيتواجد في مدينة الرياض لمدة شهرين، حيث قال لـ“المواطن”: إننا نسأل عن الأستاذ معيض، أين أنت؟

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