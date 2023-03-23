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المعهد العالي للتقنيات الورقية يعلن فتح باب القبول لخريجي الثانوية

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
المعهد العالي للتقنيات الورقية يعلن فتح باب القبول لخريجي الثانوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمحافظة جدة فتح القبول للفصل التدريبي القادم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

– دبلوم ميكانيكا.
– دبلوم كهرباء.
– دبلوم إمدادات.
– دبلوم صيانة صناعية.

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي / إداري) وبنسبة لا تقل عن 70٪.
3- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة.

4- اجتياز المتقدم لاختبار القبول والمقابلة الشخصية.

5- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

6- أن يكون المتدرب غير موظف أو مسجل في التأمينات الاجتماعية.

مزايا المتدرب:

1- مكافأة شهرية مجزية خلال فترة التدريب.
2- المتدرب يعتبر موظفاً من اليوم الأول بالمعهد بعد توقيع العقد مع الشركة الموظفة.
3- تأمين طبي.
4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5- إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
6- الحصول على شهادة الدبلوم مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

التفاصيل:
اضغط هنا

ملف دليل المتدرب:
– تم رفع نسخة من دليل المتدرب شامل جميع التفاصيل بصيغة (PDF) على قناة (أي وظيفة) الرسمية في منصة (التيليجرام):
اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/30هـ الموافق 2023/03/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

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