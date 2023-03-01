الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جيلكا تسفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنىء

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جيلكا تسفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.