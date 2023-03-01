الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

بأمر الملك سلمان .. تخصيص يوم 11 مارس ليكون يوم العلم شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة السعودية تُعزي اليونان في ضحايا حادث تصادم القطارين شركة عبداللطيف جميل تعلن عن وظائف شاغرة 20 دقيقة رياضة يومياً تقي البالغين من دخول المستشفى الدمام أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى خلال 37 عامًا تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية تحذير روسي شديد اللهجة لكييف بشأن المواد المشعة مديرية الدفاع المدني تحتفل بيومها العالمي وإنجازاتها بالمملكة في أرقام اكتشاف ثغرات تجعل آجهزة آيفون عرضة للاختراق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جيلكا تسفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جيلكا تسفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.