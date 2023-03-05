المملكة تدعم أجاي بانجا لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي

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أجرى الأستاذ محمد الجدعان، وزير المالية، مناقشة ثنائية مع السيد أجاي بانجا، المرشح لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث تمت مناقشة رؤية وأولويات مجموعة البنك الدولي خلال الفترة القادمة.
واستعرض السيد أجاي بانجا مع وزير المالية رؤيته للمضي قدمًا في تحقيق الأهداف التنموية للمجموعة.
وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن المملكة العربية السعودية تدعم ترشيح السيد بانجا لهذا المنصب.