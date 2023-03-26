المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة

سيعود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى تدريباته اليوم الأحد، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها لمدة 24 ساعة بقرار من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وسوف يستأنف الأخضر تدريباته اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في حصة تدريبية ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.

استدعاء فواز الصقور

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قرر استدعاء اللاعب فواز الصقور ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لمعسكر الأخضر في جدة.

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب بوليفيا بعد غد الثلاثاء في إطار ثاني مباراة ودية دولية للأخضر في توقف مارس الحالي، بعد الخسارة من منتخب فنزويلا أول أمس الجمعة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

المطالبة بإقالة مدرب المنتخب السعودي

وفي وقت سابق، طالبت فئات عريضة من جماهير المنتخب السعودي، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة المدرب هيرفي رينارد، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الفنزويلي.

وظهر الأخضر بأداء باهت فنيًّا، تحت قيادة المدرب رينارد في أول ظهور دولي للأخضر بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

واتفقت فئات عريضة من الجماهير بضرورة إقالة رينارد والاكتفاء بما قدمه للأخضر، مع تعيين المدرب الوطني سعد الشهري المدير الفني الحالي للأخضر الأولمبي.

كذلك مالت آراء أخرى للتفكير في المدرب صالح المحمدي المدير الفني الأسبق لـ الأهلي كمدرب للمنتخب السعودي الأول.