Icon

سفيان بوفال يسجل الهدف الأول لـ المغرب ضد البرازيل Icon المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة Icon ولي العهد يصل المدينة المنورة Icon جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل Icon محمد عبده: الفنان كائن سياسي يخدم بلده Icon خريطة تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات Icon حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل Icon محمد عبده: أخوالي من اليمن وأبوي عسيري Icon إحباط تهريب 92 كجم من الحشيش بعسير Icon أحمد الشمراني لإدارة الأهلي: اكشفوا الحقيقة جمهوركم تاه ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة بوليفيا بعد غد

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سيعود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى تدريباته اليوم الأحد، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها لمدة 24 ساعة بقرار من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وسوف يستأنف الأخضر تدريباته اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في حصة تدريبية ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.

استدعاء فواز الصقور

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قرر استدعاء اللاعب فواز الصقور ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لمعسكر الأخضر في جدة.

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب بوليفيا بعد غد الثلاثاء في إطار ثاني مباراة ودية دولية للأخضر في توقف مارس الحالي، بعد الخسارة من منتخب فنزويلا أول أمس الجمعة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

المطالبة بإقالة مدرب المنتخب السعودي

وفي وقت سابق، طالبت فئات عريضة من جماهير المنتخب السعودي، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة المدرب هيرفي رينارد، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الفنزويلي.

وظهر الأخضر بأداء باهت فنيًّا، تحت قيادة المدرب رينارد في أول ظهور دولي للأخضر بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

واتفقت فئات عريضة من الجماهير بضرورة إقالة رينارد والاكتفاء بما قدمه للأخضر، مع تعيين المدرب الوطني سعد الشهري المدير الفني الحالي للأخضر الأولمبي.

كذلك مالت آراء أخرى للتفكير في المدرب صالح المحمدي المدير الفني الأسبق لـ الأهلي كمدرب للمنتخب السعودي الأول.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عصابة هوغ بول في مصر
العالم

ضبط عصابة هوغ بول في مصر

العالم
وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها
العالم

وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا...

العالم
وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة
السعودية اليوم

وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة

السعودية اليوم
تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية
العالم

تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة...

العالم
أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية
السعودية اليوم

أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية...

السعودية اليوم
وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم
غرائب

وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم

غرائب
يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة والوحدة والسيادة
السعودية اليوم

يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة...

السعودية اليوم
بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة
العالم

بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة

العالم