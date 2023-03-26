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بعد حصول اللاعبين على راحة

المنتخب السعودي يفتح صفحة بوليفيا اليوم

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
المنتخب السعودي يفتح صفحة بوليفيا اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الأحد، الاستعداد لمواجهة بوليفيا المرتقبة، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا.

الأخضر يتدرب اليوم

وسيعاود الأخضر تدريباته الجماعية اليوم، بعدما منح رينارد اللاعبين راحة بالأمس، بعد الخسارة ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم بنتيجة 2\1.

وسيخوض المنتخب السعودي حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، عند الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في جدة.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ومن المتوقع أن تنطلق الحصة التدريبية اليوم باجتماع رينارد مع اللاعبين، ومناقشة الأخطاء وأسباب الخسارة أمام فنزويلا، وتحفيزهم لتحقيق الفوز ضد بوليفيا، بجانب تطبيق الخطط الفنية والتكتيكية التي سيطبقها في المباراة المقبلة.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره البوليفي، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

نتائج سلبية مع رينارد

ويسعى رينارد لتحسين النتائج، بعدما حقق رقمًا سلبيًا مع الأخضر بعد الخسارة الودية أمام منتخب فنزويلا، حيث إنه في آخر 12 مباراة، لم ينجح في تحقيق الفوز سوى 3 مرات، وخسر 6 لقاءات، وتعادل 3 مباريات.

هيرفي رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT
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