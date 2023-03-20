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لخدمة أكثر من 39 ألف مستفيد

المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات الصرف الصحي في 5 أحياء بجدة

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات الصرف الصحي في 5 أحياء بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة الوسطى الجنوبية بمحافظة جدة بتكلفة مالية تجاوزت (53) مليون ريال، وذلك لتعزيز منظومة الخدمات البيئية المقدمة، وتحسين جودة الحياة.

تخدم أكثر من 39 ألف مستفيد

وأوضحت أن المشروع يهدف لإيصال خدمة الصرف الصحي إلى أحياء (الجوهرة والروابي والفاروق والشفا وحي الأمير عبدالمجيد) بمحافظة جدة، حيث تضمن المشروع تنفيذ شبكات بأطوال تجاوزت (7,061) مترًا طوليًا، إضافة إلى تنفيذ (2,043) توصيلة منزلية، لخدمة أكثر من (39.000) مستفيد جديد من سكان تلك الأحياء.

وأكدت الشركة أنها تعمل بشكل مستمر في تنفيذ مشاريع الخدمات البيئية، وتغطية المزيد من الأحياء في محافظة جدة بشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المحافظة، تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030.

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