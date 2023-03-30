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قبل عودة دوري روشن

النصر لا يخسر في مواجهات رمضان

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
النصر لا يخسر في مواجهات رمضان
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في مباريات شهر رمضان، وتحقيق الفوز في مواجهة العدالة المقبلة.

النصر يتألق في رمضان

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا في مباريات الدوري السعودي للمحترفين التي خاضها، حيث لعب 12 مواجهة، ونجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

ويستعد العالمي لخوض أولى مبارياته في شهر رمضان، حيث سيلعب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

ويأمل العالمي لتحقيق الفوز، أملًا في تعثر الاتحاد وخطف صدارة دوري روشن السعودي منه، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لحصد الثلاث نقاط، والتقدم في الترتيب خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

الفريقان في دوري روشن

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير بـ17 نقطة.

النصر في دوري روشن
لاعبو العالمي – المصدر spl
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