النقد الدولي: اقتصاد لبنان في وضع خطير للغاية

قال رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان، إرنستو ريجو إن الوضع في لبنان ” خطير للغاية”، لافتًا إلى أنه كان يتوقع المزيد الإصلاحات من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية.

وبحسب “العربية” تعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة أثرت على جميع مناحي الحياة أدت إلى انخفاض سعر عملتها المحلية إلى نحو 140 ألف ليرة للدولار.

وحث الصندوق النقد السلطات اللبنانية على تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ، فيما لم تحدد بعثة الصندوق تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني.

انهيار سعر الليرة

وفي وقت سابق، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الثلاثاء الماضي إن منصة صيرفة التابعة للبنك ستبدأ بيع مبالغ لم يتم تحديدها من الدولار في محاولة لوضع حد للتراجع المتفاقم في سعر صرف الليرة، محددًا سعر الصرف الجديد عند 90 ألف ليرة للدولار.

كان مصرف لبنان قد حدد سعر الصرف الرسمي عند 15 ألف ليرة للدولار في أول فبراير الماضي وهو ما يقل 90% بالفعل عن سعر الصرف الذي استمر لفترة طويلة عند 1507.5 ليرة.

توحيد الأسعار

ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة خطوة من بين خطوات عديدة وضعها صندوق النقد الدولي للبنان حتى يحصل على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للمساعدة على وضع حد لانهياره المالي.

وطالب الصندوق الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الاقتراض من ” مصرف لبنان ” البنك المركزي اللبناني-،وسيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان.