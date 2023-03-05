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الهلال والنصر والاتحاد والشباب يمثلون السعودية بـ كأس الملك سلمان للأندية العربية

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
الهلال والنصر والاتحاد والشباب يمثلون السعودية بـ كأس الملك سلمان للأندية العربية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم قبل قليل، عن مشاركة الهلال والنصر والاتحاد والشباب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية كممثلين عن المملكة.

وستقام البطولة خلال الفترة من 20 يوليو إلى الخامس من أغسطس المقبل في الطائف والباحة وعسير بالمملكة.

الأندية المشاركة بـ كأس الملك سلمان للأندية العربية

وسيمثل المغرب كل من “الرجاء والوداد والجيش الملكي”.

ومن تونس يشارك “الترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري”.

ومن مصر يشارك “الزمالك وطلائع الجيش”.

ومن قطر يشارك “السد ونادي قطر”.

الأندية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

ومن الجزائر يشارك ناديا “شباب بلوزداد وشبيبة الساورة”.

أما من عمان فسوف يشارك كل من “النهضة والسيب”، بينما من السودان يشارك كل من “المريخ والهلال”.

ومن العراق يشارك ناديي “الشرطة والقوة الجوية”، ومن الكويت يشارك نادي الكويت فقط.

ويشارك في البطولة أيضًا كل من تشرين السوري والوحدة الإماراتي والبرج اللبناني وشباب الأردن الأردني، وشباب الخليل الفلسطيني، الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس الليبي ونواذيبو الموريتاني وأرتا سولار الجيبوتي ونادي فحمان اليمني ونادي هورسيد الصومالي وفريق فولكان من جزر القمر.

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