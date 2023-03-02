Icon

أمريكي يحمل قنبلة في حقيبته داخل مطار بنسلفانيا Icon هزة أرضية بقوة 1.9 ريختر تضرب ساحل دبا الفجيرة بالإمارات Icon معلم سوداني يلتقي طلابه بعد 25 عامًا: طلابي المشاغبين أصبحوا معلمين الآن Icon العثور على خندق عملاق عمره 6000 سنة بالصين Icon الهلال يسجل الهدف الثاني والوحدة يرد بالتعادل خلال 6 دقائق Icon مشهد بديع لاقتران كوكبي الزهرة والمشتري في سماء جدة Icon وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل السوشيال ميديا Icon التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والوحدة Icon ضبط شخص سلب مقيمة في القصيم Icon رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مباراة مثيرة بين الفريقين في دوري روشن

الهلال يسجل الهدف الثاني والوحدة يرد بالتعادل خلال 6 دقائق

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
الهلال يسجل الهدف الثاني والوحدة يرد بالتعادل خلال 6 دقائق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح النجم النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، وفي شباك نادي الوحدة خلال مباراة الفريقين اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتلقى إيجالو عرضة مميزة ليسكنها شباك عبدالقدوس عطية حارس الوحدة.

ثم رد البرازيلي أنسيلمو بالهدف الثاني لـ الوحدة ومن تصويبة قوية في الدقيقة الـ57 مستغلًّا الارتباك الدفاعي للاعبي أزرق الرياض.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم