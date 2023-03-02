الهلال يسجل الهدف الثاني والوحدة يرد بالتعادل خلال 6 دقائق

نجح النجم النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، وفي شباك نادي الوحدة خلال مباراة الفريقين اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتلقى إيجالو عرضة مميزة ليسكنها شباك عبدالقدوس عطية حارس الوحدة.

ثم رد البرازيلي أنسيلمو بالهدف الثاني لـ الوحدة ومن تصويبة قوية في الدقيقة الـ57 مستغلًّا الارتباك الدفاعي للاعبي أزرق الرياض.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.