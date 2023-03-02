الهلال يسجل الهدف الثاني والوحدة يرد بالتعادل خلال 6 دقائق

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نجح النجم النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، وفي شباك نادي الوحدة خلال مباراة الفريقين اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
إيجالو يُسجل هدف التقدم الثاني لـ الهلال #المواطن_الرياضي #الهلال_الوحدة #دوري_روشن pic.twitter.com/Fz640iuwRE
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 2, 2023
وتلقى إيجالو عرضة مميزة ليسكنها شباك عبدالقدوس عطية حارس الوحدة.
ثم رد البرازيلي أنسيلمو بالهدف الثاني لـ الوحدة ومن تصويبة قوية في الدقيقة الـ57 مستغلًّا الارتباك الدفاعي للاعبي أزرق الرياض.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.
أنسيلمو ومن تصويبة قوية يُسجل هدف التعادل الثاني لـ #الوحدة #المواطن_الرياضي #الهلال_الوحدة #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/yJmdKU6e7s
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 2, 2023