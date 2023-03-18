الهلال يعزز تواجده في المركز الرابع بثلاثية في الاتفاق

حقق نادي الهلال فوزًا كبيرًا مساء اليوم على نادي الاتفاق بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

بثلاثية.. الهلال يصل إلى النقطة 39 🎥 شاهد ثلاثية الهلال👇🏻#الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/iGc1RhJDpF — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

الهلال والاتفاق

وكان الأزرق افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عشرة من الشوط الأول عبر النيجيري أوديون إيجالو.

وعند حلول الدقيقة الـ34 تمكن اللاعب محمد كنو من إحراز الهدف الثاني للزعيم، لينتهي الشوط الأول بتفوق الأزرق بثنائية.

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة التسعين، نجح سالم الدوسري في إحراز الهدف الثالث لأزرق الرياض.

الزعيم يحافظ على التواجد بالمركز الرابع

وأصبح رصيد الأزرق بعد الفوز 39 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي الاتفاق عند 23 نقطة في المركز الـ11.