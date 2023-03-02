الهيئة الملكية تعلن عن وظائف للجنسين للعمل في عدة مدن

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أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:
والمزيد …
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).