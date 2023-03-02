الهيئة الملكية تعلن عن وظائف للجنسين للعمل في عدة مدن

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أستاذ مساعد – إدارة الأعمال (الموارد البشرية).

أستاذ مساعد – علوم الحاسب الآلي.

أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.

أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع.

أستاذ مساعد – إدارة الأعمال (لوجيستيات وإدارة سلاسل الإمداد).

أستاذ مساعد – إدارة الأعمال (نظم معلومات إدارية).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية (التحكم بالعمليات).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية (انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية (عمليات فصل المواد).

مدرب – هندسة السلامة والحرائق.

والمزيد …

طريقة التقديم: