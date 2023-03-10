الوقت المثالي لتفادي المطبات الهوائية في رحلتك الجوية

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كشف خبير الطقس والمناخ أ. عبدالله المسند، الوقت المثالي لتفادي المطبات الهوائية في الرحلة الجوية كما يحصل في فصل الربيع عادة.
وقال المسند في تغريدة على موقع تويتر، إذا كنت تخشى المطبات الهوائية في رحلتك الجوية كما يحصل في فصل الربيع عادة، حاول أن تختار رحلتك لتكون صباحية ومبكرة، وفترة الفجر الأفضل بصفة عامة، والله أعلم.
ونشر المسند صور توثق لحظات المطبات الهوائية في الجو، وتأثر المسافرين بها، فضلًا عن تبعثر كافة المقتنيات على أرضية الطائرة.