امرأة تطوف العالم على كرسي متحرك: السعودية البلد الأبرز على قائمتي

حطمت امرأة أمريكية تُدعى رينيه برونز، 38 عامًا، الرقم القياسي العالمي للسفر إلى معظم البلدان خلال عام واحد على كرسي متحرك، وقالت إن من أبرز البلاد على قائمتها السعودية.

وشُخصت رينيه بأنها مصابة بالتقزم الدياستروفي عندما كانت تبلغ 16 عامًا وقضت الكثير من سنواتها الأولى في السفر حول الولايات المتحدة مع والدتها لرؤية الأخصائيين الطبيين.

وبحلول عيد ميلادها الـ 16، كانت قد زارت بالفعل جميع الولايات الأمريكية الخمسين، وهي تجربة ألهمتها لرؤية المزيد من العالم، وبالفعل عندما تمت 22 عامًا، قررت الحصول على إجازة من وظيفتها كمديرة تنفيذية في التأمينات لمتابعة حلم السفر.

واختارت بالي، إندونيسيا كأول محطاتها في ذلك الوقت وقالت لشبكة CNN: لقد كانت تجربة مخيفة للغاية لكنها أيضًا كانت محررة بالنسبة لي.

السعودية أبرز الدول على قائمتها

حتى الآن، سافرت رينيه إلى 117 من أصل 195 دولة ومنطقة معترفًا بها من قبل الأمم المتحدة في العالم، وتأمل في زيارة 78 وجهة متبقية في العقد المقبل أو نحو ذلك.

وقالت إن أكثر وجهة تطلع لزيارتها هي السعودية، مضيفة: هناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن تحبها في المملكة من جدة التاريخية إلى العديد من مواقع التراث العالمي، ناهيك عن شواطئ البحر الأحمر المذهلة والجبال التي تستدعي استكشافها.

ووصفت رينيه الشرق الأوسط بأنه أحد المناطق المفضلة لديها لزيارتها، واصفة إياه بأنه رائع وأن الناس هنا من أرقى المناطق في العالم، متابعة: ما رأيته هو أن هناك وعي أكبر بكثير، الناس أكثر استعدادًا للمساعدة، ليس هناك عامل الخوف هذا لشخص لديه كرسي متحرك.

تحديات كبيرة

وقالت رينيه إن من أكثر التحديات التي تواجهها السفر الجوي، موضحة: شركات الطيران لديها الكثير لتفعله عندما يتعلق الأمر بجعل السفر أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت: هناك قدر هائل من العمل الذي يمكن أن يتم القيام به في مجال الطيران للأشخاص ذوي الإعاقة ويجب أن تتحمل شركات الطيران مسؤولية ضخمة لجعلها أفضل.