انبهار مواطن بالصيدليات الذكية: الحمد لله أننا سعوديون

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وثق مواطن الصيدليات الذكية في المملكة، وأشاد بخدمتها العالية وإمكانية الحصول على العلاج بسرعة عالية.
وعبر عن انبهاره وإعجابه بتطوير الخدمات التقنية في المملكة، قائلًا: الحمد لله إن احنا سعوديين.
وقال خلال مقطع فيديو: هذه صيدلية من الصيدليات، ترسل رسالة فقط، يطلع لك العلاج حقك وأنت واقف.. الحمد لله إننا سعوديين.
يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت عن إطلاق الصيدليات الذكية، مؤكدة أنها تسهم في خفض أوقات انتظار المراجعين عند صرف الأدوية، وتوفير أعلى معايير السلامة وتقلل الأخطاء الدوائية.