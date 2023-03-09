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تم إنقاذ 54 شخصًا بعد غرق قاربهم

انتشال 14 جثة لمهاجرين قبالة صفاقس التونسية

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
انتشال 14 جثة لمهاجرين قبالة صفاقس التونسية
المواطن - فريق التحرير

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انتشل الحرس البحري التونسي، اليوم الخميس، 14 جثة لمهاجرين بينهم نساء قبالة سواحل صفاقس، فيما ذكرت مصادر إيطالية أن نحو 1350 شخصًا وصلوا السواحل الإيطالية في خلال 24 ساعة.

تفاصيل الحادث

وأنقذت وحدات الحرس البحري 54 آخرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركب كان يقلهم، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي، أن السلطات القضائية فتحت تحقيقًا في حادثة غرق مركبين كانا يقلان المهاجرين في عمليتي إنقاذ نفذتها وحدات الحرس البحري ليل الأربعاء الخميس.

منصة لانطلاق قوارب الهجرة

وأفاد المصمودي بنجاة 34 مهاجرًا في المركب الأول ووفاة ثلاثة مهاجرين، فيما نجا من المركب الثاني 20 مهاجرًا وتوفي 11.

وتعد المنطقة منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وفي عام 2022 شهدت السواحل التونسية وفاة قرابة 600 مهاجر في إحصائيات للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة.

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