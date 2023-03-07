انطلاق أعمال المنتدى الدولي للترفيه في الرياض

تستضيف العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الدولي للترفيه، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع منظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية يومي 7 و8 مارس الحالي.

فيديو | الرياض تستضيف اليوم المنتدى الدولي للترفيه على مدى يومين#الإخبارية pic.twitter.com/7Cl46BPsyV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2023

ويضم المنتدى الذي يعد الأبرز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، أكثر من 6 آلاف عضو من صناع الترفيه في أكثر من 100 دولة و 45 متحدثًا من المختصين العالميين لتقديم خبراتهم وتجاربهم بما يدعم صناعة الترفيه في المملكة وإتاحة الفرص للتعلم من صنّاع الترفيه والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

فعاليات المنتدى

وتشهد فعاليات المنتدى في اليوم الأول عرضا تقديميا عن الوجهات الترفيهية في المملكة ولقاءات حول تصميم وإدارة عمليات الألعاب الضخمة وحول فن العلاقات وخدمة زوار المناطق الترفيهية.

كما يضم المنتدى المعرض المصاحب الذي تشارك فيه العديد من الشركات المحلية والعالمية، وذلك لعرض منتجاتها وخدماتها التي تلبي احتياجات صناعة الترفيه.

وتشمل الفعاليات جلسات حوارية بعنوان “السلامة، والسوق المحوري ومشاريع الترفيه الكبرى بالمملكة”.

ويتضمن اليوم الثاني عددًا من اللقاءات والجلسات الحوارية حول “رأس المال البشري وكيفية إعداد الجيل القادم لصناعة الترفيه، وإستراتيجية سلاسل الإمداد”.

مبادرات ترفيهية

وتنظم الهيئة العامة للترفيه هذا المنتدى ضمن استمرارها في مبادراتها الترفيهية، وسعيها المستمر في تطوير القطاع الترفيهي بأحدث المعايير الدولية، وتلبيةً للإقبال المتزايد على فعاليات الترفيه في جميع أنحاء المملكة.

ويهدف المنتدى إلى استكشاف التطورات الجديدة والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، إضافة إلى معرفة طرق وأدوات قياس نجاح الفعاليات داخل المناطق الترفيهية، فضلًا عن معالجة تحديات قطاع الترفيه، ودعم إستراتيجياته من خلال التأهيل اللازم لقيادات فعالياته وبرامجه.