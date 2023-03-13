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بمشاركة 350 جهة مختصة بالسفر

انطلاق ملتقى السياحة السعودي بالرياض غدًا

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
انطلاق ملتقى السياحة السعودي بالرياض غدًا
المواطن - فريق التحرير

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بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، تنطلق غدًا الثلاثاء النسخة الأولى لـ”ملتقى السياحة السعودي”، والمُقرر عقده في مدينة الرياض تحت شعار “بابك للسياحة”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 مارس الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسط مشاركة 350 جهة سعودية مُختصة بصناعة السفر والسياحة.

14 جلسة

وبحسب مجموعة 4M event المُنظمة للملتقى، سيعقد الملتقى خلال أيامه الثلاثة 14 جلسة نقاشية عامة؛ وعدد من ورش العمل المُتخصصة؛ التي تهدف إلى تحسين الفهم وتطوير المعرفة بالمجال السياحي، سيقدمها عدد من المتحدثين الرئيسين وصناع القرار حول آخر اتجاهات السياحة السعودية.

ويُعد الملتقى فرصة لتشكيل حلقة مترابطة للترويج للوجهات والبرامج والتجارب والباقات والمنتجات السياحية السعودية أمام الشركات الأجنبية، وهو ما سيعزز من استقطاب السياح الإقليميين والدوليين للوجهات الوطنية؛ لتجربة حفاوة ضيافتها، وتراثها الغني، وثقافتها النابضة بالحياة، ومناظرها الطبيعية المذهلة التي تمتد من مرتفعات أبها إلى شواطئ البحر الأحمر وحتى الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي، وإنشاء نقطة التقاء رئيسية، مع توفير فرص التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، وتوطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين في قطاعي السفر والسياحة.

الناتج المحلي

ونجحت السياحة السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق دور مهم من حيث زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وإيجاد الوظائف الجديدة للكوادر الوطنية من الجنسين في مختلف القطاعات في الصناعة السياحية، وتبذل المملكة اليوم جهودًا للارتقاء بالقطاع، فهي تستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، فضلًا عن تحقيق 100 مليون زيارة بحلول عام 2030، وللراغبين في حضوره يمكنهم التسجيل من خلال الرابط التالي: (هنا).

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