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تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية السعودية

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية السعودية
المواطن - واس

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انطلقت في قاعدة كوننزبي الجوية بالمملكة المتحدة، مناورات تمرين “محارب الكوبرا-2023م” بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بعدد ستة طائرات من طراز “التايفون” والقوات الجوية من الدول الصديقة.

الجاهزية القتالية

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عطالله بن حميد العصيمي، أن هذه النوعية من التمارين تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية، وتبادل الخبرات مع القوات المشاركة لتعزيز كفاءة الأطقم الجوية، والفنية، والمساندة.

بيئة قتال حقيقية

وأضاف أن مناورات التمرين تُنفذ في بيئة قتال حقيقية حيث تشتمل على الحرب الإلكترونية، والتشويش الإلكتروني، وإسناد القوات السطحية، إضافة إلى تفادي التهديدات الأرضية، مبيناً أن الإستعدادات نُفذت على أكمل وجه للظهور بشكل مشرف يليق بمكانة المملكة، والوصول إلى الأهداف المنشودة من المشاركة.

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